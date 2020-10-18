В Минобороны Армении заявили о новом наступлении Азербайджана в Карабахе

В Министерстве обороны Армении заявили о новом наступлении ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря Минобороны Шушан Степанян, обе стороны несут потери.

«С использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери», - написала Степанян в Facebook.

До этого Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении нарушили режим гуманитарного прекращения огня. А ранее о нарушении перемирия со стороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило военное ведомство Армении.

Армения и Азербайджан приняли решение о гуманитарном перемирии между странами в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Москве и встреч сопредседателей Минской группы. Оно вступило в силу 18 октября.