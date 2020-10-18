Взрыв произошел в торговом центре в Вирджинии: есть пострадавшие
Причина взрыва пока устанавливается. На месте работают специалисты, возгорание локализовано.
© Видео: @iamIanMunro, Twitter © Фото: @iamIanMunro, Twitter
В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в торговом центре в городе Харрисонбург в американском штате Вирджиния пострадали три человека.
Как сообщает местное издание Daily News-Record, двое пострадавших доставлены самолетом в Медицинский центр Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле с опасными для жизни травмами, жизни еще одного человека ничего не угрожает.
Причина взрыва пока устанавливается. На месте работают специалисты, возгорание локализовано.