Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Карельские юнармейцы придумали аниме для борьбы с запрещенными веществами

Алексей Баранов
07:47 18.10.2020
Видеоролик «Коля против наркотиков» сотрудники полиции будут использовать во время проведения профилактических мероприятий в образовательных учреждениях республики.
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»

Видеоролик карельских юнармейцев «Коля против наркотиков» занял третье место в федеральном этапе конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». Авторов проекта Артема Липовского и Михаила Веко отметили почетной грамотой министерства внутренних дел России. Награждение прошло в Петрозаводском президентском кадетском училище. 

Ролик юнармейцев рассказывает про будни обычного подростка Коли. В разных местах - улица, дискотека, такси, - он сталкивается с предложением попробовать сигареты, алкоголь и запрещенные вещества. Но на все уловки главный герой отвечает категоричным «Нет». Коля делает выбор в пользу развития, учебы и спорта, понимая, что только чистый разум поможет в достижении всех поставленных целей.

«В первую очередь хочу поздравить Артема и Михаила с заслуженной наградой. Они действительно затронули актуальную для молодежи тему. Познавая окружающий мир, подростки сталкиваются с различными негативными проявлениями в обществе. И это может произойти где угодно – в компании знакомых людей, на улице или в интернете в социальных сетях. Ролик ребят показывает, что искушений в жизни человека много, но надо всегда помнить о своей семье, близких, здоровье и своем будущем», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.  

Артем Липовской и Михаил Веко - учащиеся Петрозаводского президентского кадетского училища.  Над созданием ролика они трудились ровно месяц. Помогали им в этом педагоги Юрий Смирнов, Евгений Кривонкин и Татьяна Андреева. В итоге работа «Коля против наркотиков» заняла почетное третье место в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

© «Юнармия»

Диплом и ценный подарок творческой команде вручил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Карелия полковник полиции Александр Яцкевич. Он отметил, что впервые в истории конкурса представители Карелии достигли столь значимого результата, и высоко оценил и фильмы патриотической направленности, снятые кадетами за время работы видеостудии Петрозаводского президентского кадетского училища. Их рекомендуют к просмотру всем школьникам Карелии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:45 В стране и мире
В России за сутки подтверждены 15 099 случаев заражения коронавирусом
09:58 В стране и мире
Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства
08:40 В стране и мире
В Минобороны Армении заявили о новом наступлении Азербайджана в Карабахе
07:15 В стране и мире
Посольство США в Киеве заявило, что Украина не закупит российскую вакцину от COVID-19
06:34 В стране и мире
Посол РФ в США оценил слова советника Трампа о санкциях против России
Популярное
Популярное
Видео
Пародия Галкина на Зеленского привела в ярость украинцев
Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Эксперт рассказал, как незаметно для всех переписываться в WhatsApp
Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты
Видео
Снимок обнявшего дерево амурского тигра из Приморья признан лучшей фотографией дикой природы
Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.