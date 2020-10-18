Трамп: с новым оружием мы установим мир с позиции силы

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны на данный момент «самые мощные вооруженные силы», и с новым оружием Штаты «установят мир с позиции силы». Об этом президент США рассказал на выступлении перед сторонниками в штате Висконсин, запись которого доступна в аккаунте штаба Трампа в Twitter.

По словам Трампа, США «завидуют Россия, Китай, Северная Корея и другие страны». Он подчеркнул, что, по его мнению, ни одно государство в мире не обладает подобным арсеналом.

«Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы», - заявил Трамп.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев отметил, что президент США Дональд Трамп пытается «расшевелить» избирателей и спасти свою кампанию, для чего иногда «устраивает шоу» и делает эпатажные заявления.