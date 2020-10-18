Семь человек получили ранения при стрельбе в Аризоне

В городе Меса в американском штате Аризона покупающих еду в уличной палатке людей обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля.

Как сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию, ранения получили семь человек, из них четверо – дети. Годовалый ребенок госпитализирован в «крайне критическом» состоянии, жизни остальных людей ничего не угрожает.

По сообщению полиции, один из продавцов продуктов открыл ответный огонь по нападавшим, после чего те скрылись. Проводятся мероприятия по их обнаружению.