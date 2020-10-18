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Посольство США в Киеве заявило, что Украина не закупит российскую вакцину от COVID-19

Кирилл Васин
07:15 18.10.2020
Ранее глава Минздрава Украины Степанов отмечал, что не исключает закупку для граждан страны вакцины от коронавируса, в том числе произведенного в России «Спутника V».
Посольство США в Киеве заявило, что Украина не закупит российскую вакцину от COVID-19
© Фото: Стрингер РИА Новости

В посольстве США в Киеве заявили, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19. Также в диппредставительстве отметили, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела «коллегиальный ужин» с министром здравоохранения страны Максимом Степановым.

«Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19», - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее Степанов отмечал, что не исключает закупку для граждан Украины вакцины от коронавируса, в том числе произведенного в России «Спутника V». Однако, по его словам, это будет сделано только в том случае, если разработку российских ученых одобрит ВОЗ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, однако для этого нужен официальный запрос от Киева.

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