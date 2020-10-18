Землетрясение произошло в Кузбассе

Подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в Кемеровской области. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что толчок зафиксирован в 00.21 по местному времени или в 20.21 по Москве недалеко от города Киселевска. Информация о пострадавших не поступала.

До этого два горняка получили травмы в результате подземного толчка на шахте Шерегешского рудника в Кемеровской области. Отмечается, что сейсмособытие магнитудой 4,2 произошло в районе Бийской гривы.