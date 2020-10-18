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Посол РФ в США оценил слова советника Трампа о санкциях против России

Кирилл Васин
06:34 18.10.2020
До этого О'Брайен заявил, что в России не осталось того, на что можно наложить санкции.
Посол РФ в США оценил слова советника Трампа о санкциях против России
© Фото: pixabay.com

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии гарантии того, что Штаты не введут против РФ новые санкции, например, с понедельника. Так Антонов прокомментировал слова советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена.

«Нет никаких гарантий, что в понедельник с утра, хочется верить, что в воскресенье они этого не будут делать, не будет введена какая-то новая очередная серия санкций против Российской Федерации, против ее граждан», - сказал посол в эфире «Первого канала».

До этого О'Брайен заявил, что в России не осталось того, на что можно наложить санкции. По его словам, Штаты ищут другие способы, чтобы продемонстрировать недовольство.

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