Житель Кирова продает «волшебную» кошку за 1,5 миллиона рублей

Житель Кирова опубликовал объявление о продаже «волшебной кошки». Мужчина разместил его на одном из популярных ресурсов объявлений в Интернете.

Примечательной является стоимость животного. За шотландскую вислоухую кошку продавец просит 1479999 рублей - почти полтора миллиона.

«Животное здорово, стерилизовано, есть ветпаспорт. Без торга и на полном серьезе. По пустякам не звонить. Кошка реально приносит удачу, любовь в дом и гармонию в отношения между членами семьи. Доказано временем, проверено предками», - написал автор объявления.

Такая высокая цена связана с тем, что часть вырученных средств будет потрачена на благотворительность, утверждает продавец. В дальнейшем он готов предоставить все отчеты о потраченных деньгах.

Незадолго до этого на сайте было опубликовано объявление о продаже кота-оберега от COVID-19 за 6 миллионов рублей.