В Азербайджане заявили о нарушении перемирия со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении нарушили режим гуманитарного прекращения огня.

«Ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также села на реке Араз. Среди личного состава нет пострадавших», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

Ранее о нарушении перемирия со стороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило Минобороны Армении. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, артиллерийский обстрел территорий продолжался с 00.04 до 02.45 по местному времени в северном направлении и с 02.20 по 02.45 – в южном.

До этого Армения и Азербайджан приняли решение о гуманитарном перемирии между странами в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Москве и встреч сопредседателей Минской группы. Оно вступило в силу 18 октября.