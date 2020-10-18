Врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой

В зимний сезон следует максимально ответственно отнестись к защите от заражения коронавирусной инфекцией, так как пока поведение вируса во время холодов не исследовано. Такое мнение высказал заслуженный врач России Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что соблюдать перчаточно-масочный режим в зимние месяцы будет так же необходимо, как и в остальные времена года. Он подметил, что в морозы маска может, дополнительно к основной функции, быть полезной тем, что согревает воздух.

Самой эффективной профилактикой инфицирования COVID-19 Карабиненко назвал вакцинацию. Он также указал, что заболевание может отреагировать на приход в страну холодов, как грипп, то есть стать еще более активной.

Ранее в Китае впервые в мире с самого начала пандемии обнаружили активный коронавирус на упаковке замороженных продуктов, что доказало его способность длительное время сохраняться на поверхности предмета.