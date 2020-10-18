В Минобороны Армении заявили о нарушении перемирия со стороны Баку

В Министерстве обороны Армении заявили о нарушении режима гуманитарного прекращения огня со стороны Баку. По словам пресс-секретаря Минобороны Шушан Степанян, инцидент произошел в ночь на 18 октября.

Как указала Степанян в своем официальном аккаунте в Facebook, артиллерийский обстрел территорий продолжался с 00.04 до 02.45 по местному времени в северном направлении и с 02.20 по 02.45 – в южном.

Ранее Армения и Азербайджан заключили гуманитарное перемирие, которое, с подтверждения министерств иностранных дел обоих государств, вступило в силу 18 в воскресенье.