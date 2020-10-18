Врач назвала самый полезный для здоровья хлеб

Цельнозерновой хлеб является лидером среди различных видов хлебной продукции по полезным для организма свойствам. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Специалист указала, что в таком продукте содержится наибольшее количество микроэлементов и витаминов группы В, поддерживающих нервную систему. Также есть вероятность получить из подобной пищи клетчатку. Притом, чем больше в хлебе оболочки, тем выше концентрация полезных веществ.

«Чем серее хлеб, чем он грубее, тем в нем больше оболочки», - цитирует Дианову радио «Говорит Москва».

Гастроэнтеролог объяснила, что, выбирая белый хлеб, человек получает лишь пустые углеводы, поэтому стоит предпочесть ему ржаной или бородинский.

Дианова посоветовала изучить состав хлеба перед покупкой и убедиться, что сахар в нем расположен как можно ниже в списке ингредиентов. Кроме того, если есть такая возможность, следует оценить запах продукта и не покупать изделие, если оно пахнет дрожжами или имеет кисловатый аромат.