Россиянам рассказали о перспективах возвращения бабьего лета

В текущем году рассчитывать на возвращение в страну бабьего лета уже не стоит. Такой прогноз сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, настолько высокие температуры, достигающие 17-18 градусов и дающие возможность ходить на улице без головного убора и, иногда, верхней одежды, вряд ли снова будут наблюдаться в России.

«Конечно, никаких признаков такого тепла нет», - цитирует Вильфанда ТАСС,

Специалист также отметил, что в 2020 теплая погода продержалась на территории регионов РФ необычно долго.

Ранее эксперт сообщал, что температурные показатели, зарегистрированные в Москве 14 октября, практически побили рекорд 1889 года. Днем столбики термометра в тот день поднялись до 17,4 градуса по Цельсию.