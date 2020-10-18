Турция нашла дополнительные запасы газа в Черном море

В Турции исследовательское судно «Фатих» обнаружило новые запасы газа на новом месторождении в Черном море. Об этом сообщил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что команда судна в августе исследовала месторождения «Сакарья» общим объемом в 320 миллиардов кубометров, которое стало крупнейшим в истории Турции. В ходе работ ученые нашли еще 85 миллиардов кубометров газа.

Общий размер с учетом нового месторождения составляет порядка 405 миллиардов кубометров, уточнил глава государства. Трансляция с заявлением президента велась в его Twitter-аккаунте c борта бурового корабля.

Президент планирует, что добыча энергоресурсов начнется не позднее 2023 года.