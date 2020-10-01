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Россияне ответят на новые вопросы в ходе переписи населения

Светлана Головина
08:32 01.10.2020
Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Россияне ответят на новые вопросы в ходе переписи населения
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов рассказал, что в ходе Всероссийской переписи населения  участникам зададут новые вопросы о языке и работе.

В частности, гражданам необходимо рассказать не только о знании языков, но и какими они пользуются в повседневной жизни.

Помимо этого, новые вопросы коснутся мобильности населения и новых форм занятости.

 «Дополнительные вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах страны, тем самым определив потребность в социальной, транспортной инфраструктуре», - цитирует Смелова РИА Новости.

Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года, однако на труднодоступных территориях страны работа начнется уже в октябре текущего года.

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