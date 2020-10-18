В Китае впервые обнаружили живой коронавирус на замороженных продуктах

Активный коронавирус на замороженных продуктах впервые был найден на территории Китая. Данный случай стал первым подтверждением того, что коронавирусная инфекция способна длительное время оставаться на поверхности упаковки. Соответствующую информацию предоставили на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

COVID-19 был обнаружен в Циндао на упаковке импортной замороженной трески. Было отмечено, что человек, взявший в руку данный продукт, мог бы заразиться коронавирусом.

По предположению специалистов, риск инфицирования через контакт с замороженными продуктами крайне невелик, однако людям, работающим с ними, посоветовали поберечь здоровье и использовать средства защиты.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ рассказали, что за девять месяцев распространения по миру коронавирусная инфекция мутировала довольно незначительно.