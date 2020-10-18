Глава NASA оценил шансы найти следы жизни на Марсе
С ростом количества знаний о космосе вероятность обнаружения на Марсе следов жизни продолжает увеличиваться. Такое мнение высказал директор NASA Джим Брайденстайн в рамках дистанционной конференции Марсианского общества.
Он указал, что на данный момент подтверждений обитаемости Красной планеты нет, однако найденная под ее поверхностью жидкая вода, а также выводы о присутствии на Марсе органических веществ свидетельствуют в пользу предположения.
Глава агентства обозначил, что исследования с помощью аппарата Perseverance должны значительно помочь в изучении космического тела.
«Главное, что мы хотим сделать - отправить человека на Марс», - отметил Брайденстайн.
Специалист объяснил, что в настоящее время хорошим решением в подготовке к марсинской миссии будет использование Луны для отработки потенциально полезных на Марсе технологий.
Ранее в NASA также рассказали об обнаруженных в облаках над Венерой предположительных признаках жизни и их значимости для изучения космоса.