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Глава NASA оценил шансы найти следы жизни на Марсе

Анна Берестовая
02:47 18.10.2020
В настоящее время подтверждений существования жизни на Красной планете нет.
Глава NASA оценил шансы найти следы жизни на Марсе
© Фото: pixabay.com

С ростом количества знаний о космосе вероятность обнаружения на Марсе следов жизни продолжает увеличиваться. Такое мнение высказал директор NASA Джим Брайденстайн в рамках дистанционной конференции Марсианского общества.

Он указал, что на данный момент подтверждений обитаемости Красной планеты нет, однако найденная под ее поверхностью жидкая вода, а также выводы о присутствии на Марсе органических веществ свидетельствуют в пользу предположения.

Глава агентства обозначил, что исследования с помощью аппарата Perseverance должны значительно помочь в изучении космического тела.

«Главное, что мы хотим сделать - отправить человека на Марс», - отметил Брайденстайн.

Специалист объяснил, что в настоящее время хорошим решением в подготовке к марсинской миссии будет использование Луны для отработки потенциально полезных на Марсе технологий.

Ранее в NASA также рассказали об обнаруженных в облаках над Венерой предположительных признаках жизни и их значимости для изучения космоса.

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