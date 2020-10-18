Маски и ограничения: как изменилась ситуация с COVID-19 в сравнении с весной

Ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее. На этой неделе наша страна преодолела отметку в 15 тысяч выявленных случаев инфицирования в день. Самая сложная обстановка наблюдается Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, в Нижегородской и Свердловской областях, в Ханты-Мансийске и Красноярске. Но в отличие от весны, сейчас на общественном транспорте продолжает ездить огромное число людей. Все гуляют по улицам и магазинам, полицейские буквально заставляют пассажиров транспорта надевать маски.

В Москве без маски не пустят ни в метро, ни в кафе, ни в торговый центр. Отказываешься надеть маску – оштрафуют на 5 тысяч рублей. Рейды каждый день. Люди в уже знакомых костюмах химзащиты обрабатывают поверхности. Власти стараются защитить самую уязвимую часть населения – пенсионеров. Пожилых попросили посидеть дома.

Метро «Комсомольская». Час-пик. Льготные проездные заблокированы вторую неделю, но призыв оставаться дома тем, кому больше 65 лет, едва ли снизил поток пассажиров. Пожилые люди, как обычно, спешат по своим делам, порой забывая надеть маску. Те, кто не боится, – оказывается на больничной койке. Почти 90% мест в больницах по всей стране уже занято.

«Мы не усмотрели за своим старшим поколением, которое вернулось с дач, из-за города, вышло на улицу и в этот период успело встретиться с вирусом. Сегодня самые тяжелые койки и самые тяжелые пациенты старше 60 лет», - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Врачи ради нас снова в неудобных защитных костюмах, снова не видят родных неделями. Всем, кто работает в «красной» зоне, сделают прививки от COVID-19. Вакцинировать начали и добровольцев старше 60 лет. Пик еще не пройден, осенний всплеск ждут в ноябре. В регионах цифры тоже растут.

На часах 8 утра, а в Липецке уже огромная очередь на КТ. Очередь на томографию ждут неделями. В Крыму коечный фонд почти заполнен. Среди лидеров по заболеваемости – Бурятия. Там в сутки регистрируют более восьми тысяч заболевших на 900 тысяч человек населения. На помощь республики пришли военные медики. В Улан-Удэ открыли центр, который построили силами Минобороны. В Новосибирске также заболевших лечат на базе военного госпиталя. Все палаты изолированы.

«Мы видим, что сегодня ситуация остается крайне напряженной. Мы видим, что, к сожалению, население не все выполняет рекомендации, которые предписаны. Среди госпитализированных почти 20% - это больные с легким течением, 68,3% - больные со средней степенью, почти 11% - с тяжелым течением и около 1,5% - это крайне тяжелое течение», - рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Среди школьников число выявленных случаев инфицирования сократилось: каникулы показали свою эффективность. С понедельника за парты вернутся только ученики с 1 по 5 классы. Старшеклассников отправили на дистанционку. К примеру, в семье Мичулит две дочери – старшая учится в 10 классе, младшая - во втором. Родители не против временных мер.

«Просто необходимо сейчас набраться терпения, чтобы прежде всего здоровье сохранить и какое-то время мы, конечно, посидим, будем надеяться, что все это закончится», - рассказала мать двоих детей Наталья Мичулит.

А пока среднесуточная заболеваемость по Москве растет. При этом, по данным Минздрава, ситуацию осложняют те, кто вернулся из отпуска, среди них - 90% заболевших. Во время отдыха о социальной дистанции просто забывают, поэтому важно сдать тест в первые 72 часа после прилета.

О своих положительных тестах на COVID-19 сообщают и главы регионов. Поражение легких у губернатора Орловской области, на самоизоляции сейчас работает глава республики Хакасия, губернаторы Костромской и Самарской областей.

Политолог Сергей Марков боролся с коронавирусом две недели, каждый день вел онлайн дневник, описывая свое состояние. Только сейчас врачи его отпустили долечиваться домой, потому что для тяжелых больных просто не хватает мест.

«Я посчитал необходимым уйти, поскольку у меня уже стабилизировалась температура, уровень кислорода в крови. Я вижу насколько много людей нужно положить в больницу в более тяжелом состоянии. И я видел, что практически сразу заполняются эти места. Они не стоят там больше часа. Я очень всем вам не желаю занять там мое место и желаю остаться здоровыми. Для этого вы должны максимально соблюдать правила», - сказал политолог Сергей Марков.

Из НИИ Склифосовского месяц назад выписали и Гегануш. Сегодня она снова здесь, чтобы помочь другим. Она делится своими антителами, сдает плазму для тех, кто болен сейчас. Клетки-спасатели блокируют вирус.

«Я дала себе слово, что когда выздоровею, обязательно сдам кровь. Форма была тяжелая, переживания, конечно, страшные, я считаю, что у нас просто второе рождение», - пояснила Гегануш Атабекян.

По словам заведующего отделением трансфузиологии НИИ Склифосовского Александра Костина от одного донора получается заготовить 600-650 миллилитров плазмы.

«И затем разделяем эту плазму на две или три дозы, соответственно она может помочь двум-трем пациентам», - рассказал Александр Костин.

Врачи снова начали использовать барокамеры. Герметичная капсула наполнена кислородом. Такой метод позволяет избежать применения ИВЛ. Корреспондент «Звезды» испытала на себе, что чувствуют пациенты в барокамере.

«Это очень-очень необычные ощущения. В начале закладывает уши, совсем чуть-чуть, как будто я взлетаю на самолете, а потом это ощущение проходит. Даже сейчас мне кажется, что легче дышится, чем в начале, хотя у меня абсолютно здоровые легкие», - рассказала Диана Сирази.

Несмотря на сложившуюся обстановку, по всей стране находятся коронавирусные нигилисты. В Театре на Таганке спектакль, который получил три «Золотые маски», никак не мог начаться из-за маски на подбородке, которую зрительница отказывалась надеть. В итоге пришлось вызвать полицию.

Весной столица первой начала борьбу с коронавирусом и первой же вышла из карантина. Тогда в Москве, когда ввели жесткие ограничения, были пустые улицы, закрытые рестораны и театры. Горожане без напоминаний соблюдали предписания и сидели дома. Но вот парадокс, сейчас цифры гораздо выше, ситуация хуже, а многие ведут себя так, будто болезни не существует. Жесткие меры не вводят, надеясь на нашу сознательность.

«Психология русского человека очень хорошо отражается в пословице: “Пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится”. Они убеждены в том, что они крепкие, здоровые, гриппом то не болеют, а уж тем более коронавирусом. Благодаря таким людям коронавирус и распространяется с большой скоростью. Потому что тот человек, который придерживается правил, он все-таки снижает риски распространения. Да, сейчас наша медицина готова помочь каждому, кто заболеет. Но мы и сами можем помочь врачам и друг другу просто надев маску», - рассказал психолог Сергей Ланг.

Он добавил, что в его семье коронавирусная инфекция унесла жизни любимых папы и мамы. И тем, кто столкнулся с этой бедой не приходится напоминать о масках. «Ведь какой цифра зараженных будет завтра, во многом зависит от нашего сегодня», отметил психолог.