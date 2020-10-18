В Москве число умерших от COVID-19 пациентов превысило шесть тысяч

За прошедшие сутки в Москве скончался еще 51 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Накануне скончались 52 человека. Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 6009.

По последним данным, общее число инфицированных в России составляет 1 399 334. Всего выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.