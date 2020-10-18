В стране и мире В Воронеже полыхает обувной склад: видео Светлана Головина Общая площадь возгорания составила 1 200 кв.метров. © Видео: Типичный Ижевск, Мой и твой Воронеж, VK © Фото: typical_izhev Вконтакте В одном из микрорайонов Воронежа начался мощный пожар на обувном складе. Видео происшествия было опубликовано очевидцами в Сети. На кадрах хорошо видно, что здание складского помещения практически полностью охвачено огнем. Густые столбы черного дыма заполонили небо. На месте работают пожарные. По информации МЧС, сообщение о возгорании поступила вечером 18 октября. Пожар был локализован на площади 1 200 квадратных метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика