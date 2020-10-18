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В Воронеже полыхает обувной склад: видео

Светлана Головина
21:55 18.10.2020
Общая площадь возгорания составила 1 200 кв.метров.
© Видео: Типичный Ижевск, Мой и твой Воронеж, VK © Фото: typical_izhev Вконтакте

В одном из микрорайонов Воронежа начался мощный пожар на обувном складе. Видео происшествия было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, что здание складского помещения практически полностью охвачено огнем. Густые столбы черного дыма заполонили небо. На месте работают пожарные.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступила вечером 18 октября.  Пожар был локализован на площади 1 200 квадратных метров.

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