Шесть пострадавших, включая детей: в Архангельске столкнулись легковушка и автобус

В Архангельске произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом, в результате которого шесть человек, в том числе двое детей обратились за медицинской помощью.

По предварительным данным правоохранительных органов, легковушка выехала на полосу встречного движения, где влетела в микроавтобус.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«За медицинской помощью обратился водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе двое детей», - уточнили в региональном УМВД.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.