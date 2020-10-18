В стране и мире Минприроды начало проверку из-за массовой гибели рыб в Калмыкии Светлана Головина Расследование причин произошедшего будет происходит совместно с представителями Росприроднадзора и Роспотребнадзора. © Фото: Минприроды России В связи с массовой гибелью рыб в Аршань-Зельменьском водохранилище Калмыкии специалисты департамента охраны окружающей среды и экологии Минприроды начало проверку. Расследование причин произошедшего будет происходит совместно с представителями Росприроднадзора и Роспотребнадзора. На данный момент специалистами проведено обследование территории и взяты пробы воды, по которым ведомства намерены выяснить причины произошедшего. Ранее проверка по факту случившегося была организована Следственным комитетом и прокуратурой Республики. О том, что весь берег усыпан мертвой рыбой сообщил местный житель, опубликовав в Сети видео. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика