В ОБСЕ поддержали гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе
В организации подчеркнули значимость стабильности в регионе в рамках имеющегося конфликта.
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Албанское председательство в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе положительно встретило гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, заключенное Азербайджаном и Арменией.
Свое отношение к одобренному министерствами иностранных дел обоих государств соглашению, вступившему в силу 18 октября, председательство в ОБСЕ выразило в размещенном в Twitter заявлении.
Организация подчеркнула, что в рамках данного конфликта требуется поддержание стабильной ситуации на территории региона.
Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонной беседы главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов.