В ОБСЕ поддержали гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе

Албанское председательство в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе положительно встретило гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, заключенное Азербайджаном и Арменией.

Свое отношение к одобренному министерствами иностранных дел обоих государств соглашению, вступившему в силу 18 октября, председательство в ОБСЕ выразило в размещенном в Twitter заявлении.

Организация подчеркнула, что в рамках данного конфликта требуется поддержание стабильной ситуации на территории региона.

Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонной беседы главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов.