Для СК РФ создали комплекс бесконтактного определения эмоций человека

В Следственном комитете РФ вскоре может появиться комплекс бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Так, из нескольких создаваемых в настоящее время комплексов бесконтактного определения психоэмоционального состояния человека нами был отобран программно-аппаратный комплекс, разрабатываемый в Санкт-Петербурге», - рассказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По словам главы Следственного комитета, аппарат будет анализировать голос, мимику, частоту моргания глаз и движение тела человека. Таким образом, с помощью полученной информации, можно выявить эмоциональное состояние человека и его реакцию на задаваемые вопросы.

Также он добавил, что на данный момент достигнута предварительная договоренность о доработке данной системы для возможного дальнейшего использования в Следственном комитете.

СК внимательно следят за новейшими техническими разработками, которые могут повысить эффективность криминалистической деятельности, резюмировал Бастрыкин.