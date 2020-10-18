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В Праге полиция разогнала митинг спортивных фанатов водометами

Ирина Киселенко
20:34 18.10.2020
При себе у спортивных фанатов не имелось средств защиты, и никто из них не соблюдал социальную дистанцию.
В Праге полиция разогнала митинг спортивных фанатов водометами
© Фото: Roman Vondrous CTK Globallookpress

В Праге правоохранительные органы с помощью водометов разогнали разрешенный митинг, где участвовали около тысячи спортивных фанатов. Митингующие требуют отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19. При себе у спортивных фанатов не имелось средств защиты, и никто из них не соблюдал социальную дистанцию.

Известно, что с 5 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации. В массовых мероприятиях не могут участвовать более 500 человек, причем они должны быть в масках и разделены на группы по 20 человек.

В разгоне демонстрантов приняли участие несколько сотен полицейских, прибывших из разных городов страны.

«Демонстранты нарушили правила ЧС, поскольку превысили число участников, не соблюдали дистанцию, а многие не имели масок. Поэтому магистрат принял решение прекратить митинг», - сообщил журналистам представитель властей Праги Вит Гофман.

На 18 октября 2020 в Чехии зафиксировано 168 827 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 4 405 человек.

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