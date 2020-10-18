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В Минске милиция открыла стрельбу в воздух резиновыми пулями

Светлана Головина
19:01 18.10.2020
Выстрелы были совершены после того, как участники акции закидали камнями транспорт силовиков.
В Минске милиция открыла стрельбу в воздух резиновыми пулями
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

На очередной акции протеста в Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух резиновыми пулями.

По словам представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича, выстрелы были совершены после того, как участники акции закидали камнями транспорт силовиков.

Уточняется, что  на Партизанском проспекте были также слышны хлопки, характерные при взрыве светошумовых гранат.

На данный момент правоохранители задержали одного из участников многотысячной колонны, который подошел к ним слишком близко, пишет РИА Новости.

Транспортное и пешеходное движение заблокировано. Силовики не позволяют покинуть Партизанский проспект кому-либо, включая журналистов.

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