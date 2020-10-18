Рейды на всех станциях метро: в Москве резко ужесточают контроль масочного режима

Департамент транспорта Москвы с 19 октября усиливает контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте.

«Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции. Строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД», - сообщается на странице департамента в Сети.

Москвичей просят заранее готовиться к поездкам и не забывать средства индивидуальной защиты. Если острой необходимости в поездке нет лучше оставаться дома.

За последние сутки в России было выявлено более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 1,3 миллиона человек.

Ранее эксперт рассказал, что переболевшие COVID-19 теряют антитела через несколько месяцев после заболевания.