СК назвал возможную причину массовой гибели рыбы в Калмыкии

Гибель рыбы в водохранилище Калмыкии могло произойти из-за критического снижения уровня воды, считают следователи. Об этом сообщил представитель прокуратуры республики.

Ранее в Instagram было опубликовано видео с, предположительно, водохранилища Аршань-Зельмень. На берегу водоема лежало большое количество мертвой рыбы. Следственный комитет уже приступил к проверке доступной информации.

«По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой следователи дадут оценку соблюдению требований законодательства о водных биологических ресурсах, о животном мире и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.