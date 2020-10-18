В стране и мире Умер глава администрации Ялты Ирина Киселенко Об этом «Звезде» сообщил источник из близкого окружения Имгрунта. © Фото: yalta.rk.gov.ru Глава администрации Ялты Иван Имгрунт умер в Санкт-Петербурге. Об этом «Звезде» сообщил источник из близкого окружения чиновника. 30 сентября Имгрунт был госпитализирован в Санкт-Петербург с инфекционной пневмонией. Известно, что глава администрации сдал тест на COVID-19, результат на момент госпитализации был неизвестен. «Он скончался в больнице сегодня в 17.45. Тромбоз легочной артерии. У него была пневмония, но я не могу сказать, коронавирусная или нет». Иван Имгрунт занимал должность главы администрации Ялты с 6 ноября 2019 года.а. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика