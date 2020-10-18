Полыхающий мебельный цех в подмосковном Клину попал на видео
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
© Видео: Сергей Кудинов, VK © Фото: Виктория Русланова, VK
В городском округе Клин Московской области горит цех по производству мебели. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.
На кадрах хорошо видно, что пламя практически охватило все здание. Черный густой дым направляется в сторону жилой зоны.
По информации ГУ МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
«Горит второй этаж, огонь перекинулся на кровлю цеха. Вероятна угроза распространения огня на соседний мебельный цех», - пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
На данный момент тушение пожара продолжается. Пострадавших нет.