В стране и мире Полыхающий мебельный цех в подмосковном Клину попал на видео Светлана Головина Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. © Видео: Сергей Кудинов, VK © Фото: Виктория Русланова, VK В городском округе Клин Московской области горит цех по производству мебели. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети. На кадрах хорошо видно, что пламя практически охватило все здание. Черный густой дым направляется в сторону жилой зоны. По информации ГУ МЧС, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. «Горит второй этаж, огонь перекинулся на кровлю цеха. Вероятна угроза распространения огня на соседний мебельный цех», - пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. На данный момент тушение пожара продолжается. Пострадавших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика