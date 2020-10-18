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Ракета Falcon 9 успешно запущена на орбиту

Алексей Курильченко
16:03 18.10.2020
На борту ракеты находится 60 мини-спутников.
Ракета Falcon 9 успешно запущена на орбиту
© Фото: SpaceX

Компания SpaceX сообщила о запуске ракеты Falcon 9. Данная ракета несет на борту 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки, созданной для организации глобальной интернет-сети системы Starlink. Это уже 14 по счету вывод спутников на орбиту.

Пуска ракеты состоялся в 15:25 по московскому времени со стартового комплекса 39A космического центра Кеннеди во Флориде. Это был второй пуск за этот месяц. Компания SpaceX сообщает, что на данный момент является крупнейшим спутниковым оператором в мире – всего на орбите расположено 773 космических аппарата орбитальной группировки.

Компания планирует развернуть на орбите планеты более 12 тысяч космических аппаратов для создания глобальной интернет-сети. В 2020 году планируется обеспечить покрытие над территорией США, а в 2021 году – во всем мире.

Также сообщается, что первая многоразовая ступень ракеты уже отделилась от основного модуля и совершила посадку на автоматическую плавучую платформу, расположенную в Атлантике. В компании отмечают, что многоразовая ступень ракеты использовалась уже шестой раз. Помимо этого, специальные спасательные морские суда с надводными сетями отправились для сбора створок обтекателя головной части ракеты. По словам представителей компании, повторное использование этих частей позволяет сохранить до 6 миллионов долларов.

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