Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Елизавета II помиловала преступника, который помог остановить террориста

Ирина Киселенко
16:21 18.10.2020
Стивена Галланта в этот день отпустили из тюрьмы для встречи выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных.
Елизавета II помиловала преступника, который помог остановить террориста
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного преступника Стивена Галланта, который помог остановить террориста на Лондонском мосту в ноябре прошлого года.

После помилования срок тюремного заключения сократится на 10 месяцев. Галлант был взят под стражу в 2005 году за убийство. Теперь он может предстать перед Комиссией по условно-досрочному освобождению в июне следующего года. 

Министерство юстиции подтвердило, что это решение было принято в результате «исключительно смелых действий Галланта», пишет издание Daily Mirror.

В этот день вместе с террористом Усманом Ханом Галлант был приглашен на встречу выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, проходившую 29 ноября 2019 года. Для этого Стивена отпустили из-под стражи на один день.

Внезапно террорист достал из-под одежды ножи и стал нападать на участников встречи, Галлант воспользовался украшавшим стену помещения полутораметровым бивнем нарвала, чтобы помешать нападавшему.

В результате нападения погибли двое человек и еще трое получили ранения. Полиция застрелила преступника. Известно, что Усман Хан был ранее осужден за связи с исламскими террористами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.