Елизавета II помиловала преступника, который помог остановить террориста

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного преступника Стивена Галланта, который помог остановить террориста на Лондонском мосту в ноябре прошлого года.

После помилования срок тюремного заключения сократится на 10 месяцев. Галлант был взят под стражу в 2005 году за убийство. Теперь он может предстать перед Комиссией по условно-досрочному освобождению в июне следующего года.

Министерство юстиции подтвердило, что это решение было принято в результате «исключительно смелых действий Галланта», пишет издание Daily Mirror.

В этот день вместе с террористом Усманом Ханом Галлант был приглашен на встречу выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, проходившую 29 ноября 2019 года. Для этого Стивена отпустили из-под стражи на один день.

Внезапно террорист достал из-под одежды ножи и стал нападать на участников встречи, Галлант воспользовался украшавшим стену помещения полутораметровым бивнем нарвала, чтобы помешать нападавшему.

В результате нападения погибли двое человек и еще трое получили ранения. Полиция застрелила преступника. Известно, что Усман Хан был ранее осужден за связи с исламскими террористами.