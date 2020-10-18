«Мурашки по телу»: очевидец рассказала о падении детей с эскалатора в ТЦ Москвы

Падение детей с эскалатора в торговом центре «Метрополис» в Москве выглядело очень страшно, рассказала «Звезде» очевидец произошедшего Айка.

«Со стороны - это выглядело очень страшно. У меня до сих пор дрожат руки и мурашки по телу. Мальчик очень сильно плакал без остановки», - сказала девушка.

По ее словам, мать пострадавших пришла только через несколько минут и находилась в шоковом состоянии.

На помощь детям моментально пришли посетители центра и охрана, затем приехала бригада скорой помощи.

Незадолго до этого были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых маленькая девочка вместе с коляской, где находился ее младший брат, упала вниз по эскалатору.

В результате инцидента серьезные травмы получил мальчик. Его госпитализировали. По факту произошедшего прокуратура Москвы проводит проверку.