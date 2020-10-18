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«Возьмемся за руки друзья»: юнармеец из Краснодара написала гимн лагеря «Смена»

Алексей Баранов
16:11 18.10.2020
Девушка с техническим складом ума и серьезными спортивными достижениями стала участницей программы «Юнтех».
«Возьмемся за руки друзья»: юнармеец из Краснодара написала гимн лагеря «Смена»
© Фото: «Юнармия»

Юнармеец Елизавета Львова из Краснодара во время отдыха в лагере «Смена» открыла в себе поэтический талант и придумала оду, посвященную любимой «Смене». Она профессионально занимается дайвингом, имеет черный пояс по тхэквондо, увлекается серфингом и верховой ездой, хорошо учится и участвует в жизни «Юнармии». 

В лагере пришлось рифмовать девизы и слоганы. А потом девушка взялась и за более сложные жанры. Вначале показала свою работу подруге, потом стихотворение попало в родительский чат, а дальше девушке предложили записать в студии лагеря песню. 

«Меня вдохновили атмосфера, обстановка, природа, друзья - абсолютно все. “Возьмемся за руки друзья и все споем” - эти строчки о большой дружной семье, которой все мы стали за время пребывания в лагере», - рассказала Елизавета Львова.

В последний день смены композицию Лизы записали в музыкальной студии лагеря. У нее есть все шансы стать народным гимном ВДЦ «Смена». 

«Такие разносторонние, талантливые и многогранные личности, как она - не только надежная смена, они будущее нашей страны. В “Юнармии” мы помогаем всем, кто хочет стать лучшей версией себя. Но без желаний и стремлений самих юнармейцев – это было бы невозможно. Когда они пишут стихи, спасают природу, ездят в экспедиции, помогают старшим  и стараются сделать мир лучше, нас взрослых переполняет радость. Мы гордимся таким активным и целеустремленным поколением. И наша задача в юнармейском братстве поддерживать их во всех начинаниях» - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.  

В социальных сетях «Юнармии» стартовал курс по сонграйтингу - совместный проект «Школы юных корреспондентов» и Академии Игоря Матвиенко М.А.М.А. Под руководством суперпрофессионалов юнармейцам расскажут об особенностях создания мелодий и текстов «на все времена».

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