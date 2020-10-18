СК начал проверку в Калмыкии из-за массовой гибели рыбы в водохранилище
Жители предположили, что причиной массовой гибели рыбы стали выбросы волгоградских заводов и фабрик.
© Видео: sanchir_goryaev, Instagram © Фото: sanchir_goryaev, Instagram
Следственный комитет проводит проверку информации о массовой гибели рыбы в водохранилище Аршань-Зельмень. Об этом сообщил представитель СУСК России по республике.
Ранее местный житель выложил в сеть видео, на котором видно, что весь берег усыпан мертвой рыбой.
«Тут запах просто нереальный, ужасный. Весь берег и вся вода, она просто переполнена мертвой рыбой», - говорит на видео автор.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СК России по Калмыкии, по факту инцидента будет проводиться доследственная проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации 18 октября 2020 года.
Напомним, похожая ситуация произошла недавно на Камчатке. Мертвых морских животных обнаружили серферы на побережье Халактырского пляжа.