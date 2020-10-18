Азербайджан готов передать тела военнослужащих Армении

Азербайджан заявил о готовности передать тела погибших армянских военнослужащих, оставшихся на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили представители государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Данное заявление прозвучало после объявления в регионе гуманитарного перемирия. Для передачи тел на территории конфликта будет организован гуманитарный коридор в Товузском направлении.

Ранее сообщалось, что Армения обвинила Азербайджан в нарушении ранее достигнутых договоренностей и препятствованию работы представителей Красного Креста.