Жителей Сочи и отдыхающих предупредили о резком усилении ветра

На сайте администрации города Сочи опубликовали информацию об ухудшении погоды в регионе. Жителей и отдыхающих предупредили об усилении ветра до 17 м/с.

«Спасатели предупреждают, что во второй половине дня и вечером 19 октября на территории курорта ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра с переходом на западный и северо-западный» — сообщает администрация Сочи.

Также отмечается, что стоит ожидать сильных дождей и гроз. Жителям города и туристам рекомендуют отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.