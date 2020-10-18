В стране и мире Эксперт рассказал об исчезновении антител у заболевших коронавирусом Светлана Головина За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заражения. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что около 20% переболевших коронавирусом утрачивают выработанные антитела. По словам специалиста, это происходит в течение первых нескольких месяце после болезни. «Ииммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1». По последним данным, на территории России коронавирусом были инфицированы 1 399 334, из которых 15 099 за последние сутки. Общее число зараженных в мире достигло 39 608 809. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика