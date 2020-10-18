Эксперт рассказал об исчезновении антител у заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев заражения.
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Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что около 20% переболевших коронавирусом утрачивают выработанные антитела.
По словам специалиста, это происходит в течение первых нескольких месяце после болезни.
«Ииммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».
По последним данным, на территории России коронавирусом были инфицированы 1 399 334, из которых 15 099 за последние сутки. Общее число зараженных в мире достигло 39 608 809.