Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии своего брата Умара

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал на своей странице в Instagram о состоянии здоровья своего брата Умара. По словам спортсмена, плохое самочувствие брата вызвано стафилококковой инфекцией

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае» - говорится в сообщении Хабиба Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что в Дубае Умара Нурмагомедова пришлось госпитализировать с сильной температурой и рвотой. Спортсмен готовился к поединку, который запланирован на 24 октября.