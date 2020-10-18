Умер писатель Алексей Михеев

В пятницу скончался российский писатель, бывший главный редактор журнала «Дружба народов» Алексей Михеев. Об этом сообщила его супруга Наталья на своей странице в Facebook.

«Многие из вас знают, что четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи. О дате, времени и месте прощания напишу позже» - говорится в сообщении.

Алексей Михеев родился 11 февраля 1953 года в Москве, окончил экономический факультет МГУ, аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работал в министерстве культуры, в Академии наук, преподавал в РГГУ, вел литературную программу «Лит-парад» на радиостанции «Эхо Москвы». Был главным редактором журнала «Иностранная литература», вел авторскую рубрику «Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым». Состоял в жюри литературной премии «Большая книга».