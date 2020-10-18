Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в ряде регионов РФ

На территории России на следующей неделе в ряде регионов температура будет выше климатической нормы на 12-14 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что аномально тепло будет в Якутии и на Камчатке - температура будет выше нормы на 12-14 градусов. А вот в Центральный и Северо-Западный федеральные округа придет несвойственное для осени похолодание: там в середине недели столбики термометров опустятся на один-два градуса ниже нормы. Однако даже при такой положительной аномалии максимальные значения на севере Якутии составят от 0 до -4 градусов.

В столичном регионе, отметил Роман Вильфанд, в воскресенье будет 6-8 градусов тепла, а в понедельник - от +5 до +7 градусов. Но уже к среде похолодает до +1...+6.