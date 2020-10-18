Врач оценила исследование ученых об увеличении смертности от COVID-19 из-за болезней почек

В разговоре со «Звездой» врач-нефролог Анна Коробкина прокомментировала исследование британских ученых, согласно которому болезни почек якобы более чем в два раза увеличивают вероятность смерти из-за COVID-19.

По словам специалиста, врачи всегда опасаются, когда у пациента помимо коронавируса есть сопутствующие заболевания, которые приводят к снижению иммунитета. Это могут быть как заболевания почек, так и другие болезни.

«Что касается конкретного исследования – там очень маленькая выборка пациентов. В серьезных исследованиях пациенты того же возраста, с таким же диагнозом, с тем же сопутствующим состоянием: их должны быть, к примеру, тысячи. А это исследование совершенно ни о чем не говорит. Наличие хронических заболеваний или еще какого-то сопутствующего процесса естественно осложняет течение коронавируса – это нагрузка на иммунную систему», - отметила Коробкина.

Ранее ученые из Великобритании заявили, что болезни почек повышают вероятность смерти от коронавируса более чем в два раза. Их работа строится на данных 372 инфицированных COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.