Прокуратура Москвы проводит проверку после падения детей с эскалатора

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили о начале проверки в связи с инцидентом в торговом центре «Метрополис». Камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда маленькая девочка вместе с коляской упала вниз по эскалатору. В коляске находился ее младший брат – в результате падения он получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что в момент инцидента дети находились без сопровождения взрослых.

«По предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находится еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням эскалатора. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей» - сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии оснований.