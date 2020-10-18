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Прокуратура Москвы проводит проверку после падения детей с эскалатора

Алексей Курильченко
14:43 18.10.2020
Инцидент произошел в торговом центре «Метрополис».
© Видео: tushino.ru, Instagram © Фото: tushino.ru, Instagram

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили о начале проверки в связи с инцидентом в торговом центре «Метрополис». Камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда маленькая девочка вместе с коляской упала вниз по эскалатору. В коляске находился ее младший брат – в результате падения он получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что в момент инцидента дети находились без сопровождения взрослых.

«По предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находится еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням эскалатора. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей» - сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии оснований.

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