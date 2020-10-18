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Boeing 737 MAX возобновит полеты в конце этого года

Ирина Киселенко
14:42 18.10.2020
Планируется, что самолеты будут совершать рейсы между Майами и Нью-Йорком один раз в сутки.
Boeing 737 MAX возобновит полеты в конце этого года
© Фото: Milos Ruml, CTK, Globallookpress

Американская авиакомпания вновь возобновит рейсы на самолетах Boeing 737 MAX в конце 2020 года.

По данным агентства, самолет Boeing 737 MAX будут вводить на постоянные полеты в несколько этапов. Для начала авиаперевозчик будет использовать лайнер только на рейсе Майами - Нью-Йорк. Первый рейс ожидается в конце этого года с 29 декабря по 4 января 2021 года. Решение о том, сможет ли лайнер продолжать полеты, будет принято позднее.

Ранее глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стивен Диксон, сам являющийся бывшим пилотом, провел испытательный полет самолета Boeing 737 MAX. Он подчеркнул, что FAA не одобрит возвращение самолетов к обслуживанию пассажиров до тех пор, пока не убедится в том, что были должным образом рассмотрены все известные проблемы безопасности, приведшие к падению самолетов авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

В июле газета Wall Street Journal сообщила, что скорее всего, рейсы на самолетах не возобновят до начала 2021 года. Пилоты и оборудование лайнера должны пройти полную проверку и получить заключительное разрешение от Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Крупная авиационная катастрофа произошла 29 октября 2018 года. Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air выполнял внутренний пассажирский рейс по маршруту Джакарта-Панкалпинанг, а на его борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели.

Напомним, что компания Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX в мае этого года.

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