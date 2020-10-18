Водолазы ищут в Баренцевом море людей, пропавших после крушения судна

Наземная и водолазная группа исследуют место крушения малого судна «Юбилейный», где с субботу продолжаются поиски трех человек. Ранее судно столкнулось со скалистым дном и перевернулось. Инцидент произошел в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Находившиеся на борту 10 человек оказались в воде. По данным МЧС, удалось спасти семерых.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что на месте происшествия организована наземная группировка для обследования береговой линии. На проведение поисково-спасательных работ под водой на место аварии направлена водолазная группа ПСП МАКАСЦ г. Мурманск. В главном управлении МЧС России по Мурманской области уже развернут оперативный штаб.

Ранее Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при управлении морским судном.