В стране и мире Губернатор НАО назвал причину утечки нефти на поверхность реки Колва Кирилл Васин На месте работают 37 человек и 10 единиц техники. © Фото: Юрий Бездудный, ВКонтакте Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, что радужная пленка на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена из-за утечки нефти, причиной которой послужила разгерметизация недействующего трубопровода. «На данный момент известно, что произошла разгерметизация недействующего трубопровода. В результате на поверхность воды вылилась нефтесодержащая жидкость. Сейчас на участке выставлены боновые заграждения, применяются сорбенты. На месте работают 37 человек и 10 единиц техники», - написал губернатор на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что на месторождение вылетела межведомственная группа, в которую вошли сотрудники Росприроднадзора, Департамента природных ресурсов, ЦЛАТИ и природоохранной прокуратуры. Ранее Бездудный заявил об обнаружении радужной пленки на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения. Он отмечал, что на месте выставлено 150 метров бонового заграждения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика