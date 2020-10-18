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Губернатор НАО назвал причину утечки нефти на поверхность реки Колва

Кирилл Васин
14:12 18.10.2020
На месте работают 37 человек и 10 единиц техники.
Губернатор НАО назвал причину утечки нефти на поверхность реки Колва
© Фото: Юрий Бездудный, ВКонтакте

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, что радужная пленка на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена из-за утечки нефти, причиной которой послужила  разгерметизация недействующего трубопровода.

«На данный момент известно, что произошла разгерметизация недействующего трубопровода. В результате на поверхность воды вылилась нефтесодержащая жидкость. Сейчас на участке выставлены боновые заграждения, применяются сорбенты. На месте работают 37 человек и 10 единиц техники», - написал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что на месторождение вылетела межведомственная группа, в которую вошли сотрудники Росприроднадзора, Департамента природных ресурсов, ЦЛАТИ и природоохранной прокуратуры.

Ранее Бездудный заявил об обнаружении радужной пленки на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения. Он отмечал, что на месте выставлено 150 метров бонового заграждения.

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