В Калифорнии из сгоревшей церкви спасли древнюю картину Богоматери

В ходе разбора завалов сгоревшей церкви христианской миссии в американском штате Калифорния рабочие нашли уцелевшую картину Богоматери. О находке сообщило издание Catholic Herald.

Церковь Миссии Архангела Гавриила была построена в 1771 году. 11 июля внутри здания произошел пожар, в тушении которого принимали участие 50 работников пожарной службы. Несмотря на все усилия, деревянная крыша здания и внутренние помещения оказались разрушены.

По счастливому стечению обстоятельств, большая часть картин была вывезена из церкви за несколько месяцев до пожара в связи с предстоящей реставрацией древнего здания. Однако древнюю картину с изображением Девы Марии было решено оставить на месте.

В ходе разбора завалов после пожара, один из рабочих обнаружил картину под обгоревшей перекладиной. Сообщается, что на ней не обнаружено серьезных повреждений. По словам рабочих, это единственная картина, которую удалось спасти – остальные сгорели в огне.