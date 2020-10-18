В Китае назвали «трех мушкетеров» русской кухни

Китайская интернет-платформа Sohu описала главные, по мнению издания, продукты в русской кухне.

Китайцы считают, что наибольшей популярностью в России пользуются картофель, молоко, колбаса и сыр, а также капуста, лук, свекла и морковь. При этом в качестве «трех мушкетеров» русской кухни названы черный хлеб, водка и икра.

Ранее блогер из Китая признался в любви к русской кухне и описал лучшие, на его вкус, блюда. Особенно китаец отметил холодец: за вкус, прозрачность, консистенцию и нежность мяса. Также ему понравился гуляш, во вкусе которого он увидел «отражение души русского народа».