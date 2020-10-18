Самосвал загорелся на ходу в Самарской области

На трассе М-5 недалеко от села Зеленовка в Самарской области загорелся самосвал. По словам очевидцев, кабину машины объял густой дым. На помощь водителю подоспели сотрудники Госавтоинспекции.

Видео с горящим грузовиком очевидцы опубликовали в соцсетях.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания. Сотрудники правоохранительных органов намерены разобраться в причинах ЧП. Сообщается, что за последнее время в Самарской области участились случаи возгорания автомобилей. Чаще всего причиной этого является неисправная проводка.